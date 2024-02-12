Находящаяся под санкциями компания РФ впервые выиграла международный арбитраж

Российская компания «Силовые машины» бизнесмена Алексея Мордашова, которая находится под санкциями США с 2018 года, выиграла иск против вьетнамской госкорпорации Vietnam Oil and Gas Group (PetroVietnam) в Сингапурском международном арбитражном центре (SIAC). Об этом сообщает РБК, ссылаясь на компанию и источники.

По информации издания, это первая публичная победа компании РФ, находящейся под санкциями, в международном арбитраже по крайней мере с 2022 года, когда Запад ввел в отношении Российской Федерации жесткие санкции после начала специальной военной операции (СВО) на Украине.

В 2019 году компания «Силовые машины» подала в Сингапурский международный арбитражный центр (SIAC) иск с требованием взыскать средства, вложенные в проект строительства тепловой электростанции (ТЭС) «Лонг-Фу-1» во Вьетнаме, который был остановлен из-за санкций США, введенных против российской компании. Иск был направлен в суд после того, как вьетнамская сторона проигнорировала приглашение Минэкономразвития РФ к переговорам на уровне правительств.

По данным источника РБК, иск удовлетворен на сумму более $500 млн, это фактические расходы на строительство проекта к дате расторжения контракта. Вьетнамская сторона подавала встречный иск с требованием возместить около $3,5 млрд убытков, но суд его отклонил.

Как сообщил изданию представитель «Силовых машин», в ноябре 2023 года арбитраж вынес решение в пользу компании. В «Силовых машинах» заявили, что компания удовлетворена решением SIAC, «однако условия решения конфиденциальны и не могут быть раскрыты любой из сторон на данном этапе».

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