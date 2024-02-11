США могут наложить запрет на импорт российского обогащенного урана в 2024 году

Представители атомной отрасли Соединенных Штатов ожидают введения запрета на импорт обогащенного урана из России уже в 2024 году. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

«Американская атомная отрасль ожидает, что запрет на импорт российского обогащенного урана будет введен в действие в этом году после того, как в декабре палата представителей проголосовала за эту меру двумя партиями», — говорится в статье.

FT также пишет, что заменить российские поставки должен европейский концерн URENCO, директор которого Борис Шухт заявил, что ведутся также переговоры об инвестициях в производство урана повышенного обогащения.

Законопроект о запрете на импорт низкообогащенного урана из России в случае принятия будет действовать до 2040 года. Документ предусматривает ограничение импорта ресурса, произведенного в РФ или зарегистрированного на предприятиях страны. В случае если другие источники поставок урана станут недоступными или импорт российского топлива будет соответствовать национальным интересам США, министр энергетики США совместно с госсекретарем и главой минторга может отменить запрет.

После принятия законопроекта США резко нарастили закупки урана у России. В последнем месяце 2023-го уровень закупок вырос вдвое — до $193,2 млн.

Ранее сообщалось, что Вашингтон пытается найти альтернативу российскому урану.