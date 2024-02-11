Россияне перестают «жить одним днем» после повышения ставки

Из-за роста инфляции до 7,5% в конце 2023 года и повышения ключевой ставки до 16% россияне стали больше экономить. Об этом свидетельствует данные исследования «Выберу.ру», копия которого есть у «Газеты.Ru».

Согласно его результатам, почти каждый пятый респондент (19%) начал сокращать повседневные расходы ради размещения средств на банковских вкладах. Кроме того, 13% респондентов используют кредитки с беспроцентным периодом для текущих нужд. Это позволяет не снимать деньги со вкладов и сохранять начисленные проценты.

В то же время 22% опрошенных признали, что живут от зарплаты до зарплаты, прибегая к займам. 23% за последние три месяца брали кредит на лечение и другие неотложные нужды. При этом 17% не имеют сбережений и не одалживают деньги у банков. А 6% респондентов вообще не планируют финансы и обращаются за займами для спонтанных покупок.

«Сейчас люди более осознанно относятся к заемным средствам. Отход от принципа «живем одним днем» и взвешенное принятие финансовых решений отражает рост финансовой грамотности среди россиян», — считает Ярослав Баджурак, исполнительный директор «Выберу.ру».

По его словам, интерес к вкладам и кредитным картам подтверждает, что россияне ищут выгодные финансовые решения. Это положительно влияет на рынок, т.к. ответственные заемщики реже сталкиваются со сложностями. Данные опроса показывают стремление россиян к финансовой стабильности через сбережения и кредиты.

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