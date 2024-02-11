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В МИД РФ заявили об увеличении поставок российского СПГ во Францию

МИД РФ: поставки СПГ из России во Францию в 2023 году выросли на 41%

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РИА «Новости»

Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России во Францию за девять месяцев 2023 года выросли на 41%. Об этом заявил директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников, передает РИА Новости.

«По итогам 2022 года Россия стала вторым после США поставщиком природного газа во Францию», — сказал Студенников.

Он отметил, что в январе-сентябре 2023 года закупки Парижем российского сырья превысили аналогичный период позапрошлого года.

Дипломат уточнил, что основным пунктом приема сжиженного газа РФ стал терминал в Монтуар-де-Бретань. В 2022 году он принял 1,68 млрд кубометров СПГ. А за первое полугодие 2023 года — 0,89 млрд кубометров топлива.

В начале февраля спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что российские энергоносители пользуются спросом в мире, и некоторые европейские государства через третьи каналы все равно закупают российские нефть и газ. Она добавила, что уже удалось сформировать перспективную и дружественную географию поставок энергоресурсов.

Ранее стало известно, сколько нефти и газа Россия экспортировала в 2023 году.

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