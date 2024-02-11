Безос продал 1% от своих акций Amazon

Основатель Amazon Джефф Безос продал акции компании в среду и четверг, 7-8 февраля, на $2 млрд. Об этом сообщает Forbes.

В публикации отмечается, что Безосу принадлежит около 10% акций Amazon — 976 млн. Из них он продал около 1% — 12 млн акций.

По данным издания, предприниматель продает ценные бумаги компании впервые более чем за два года, что происходит на фоне переезда Безоса в Майами, где благоприятные условия налогообложения.

До этого сообщалось, что Безос к 31 января 2025 года продаст до 50 миллионов акций Amazon. План был согласован в ноябре 2023 года, отмечается в пресс-релизе Amazon. При текущей цене в $171,8 за бумагу общая сумма продажи оценивается в $8,6 млрд.

Акции Amazon 2 февраля выросли на 7,87%, до $171,81 за лот после публикации позитивных финансовых результатов за праздничный квартал. Чистая прибыль компании за октябрь — декабрь составила $10,6 млрд против $278 млн за аналогичный период 2022 года. Операционная прибыль за год возросла в 5 раз, до $13,2 млрд. Аналитики прогнозировали $10,4 млрд.

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