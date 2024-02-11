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В Израиле прокомментировали понижение рейтинга страны

Минфин Израиля: шаг Moody's по понижению рейтинга страны - политический манифест

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Reuters

Руководитель Министерства финансов Израиля Бецалель Смотрич назвал решение международного рейтингового агентства Moody's Investors Service по понижению кредитного рейтинга страны «политическим манифестом». Об этом сообщает Jerusalem Post.

По его мнению, решение Moody's основано не на серьезных экономических аргументах, а является политическим манифестом, который образовался на пессимистичном и необоснованном геополитическом мировоззрении. Оно отражает отсутствие уверенности в безопасности и национальной силе Израиля, считает министр.

Смотрич добавил, что израильская экономика сильна по всем показателям и готова поддерживать все военные усилия на линии фронта до тех пор, «пока не будет достигнута победа».

До этого Moody's понизило долгосрочный рейтинги эмитента Израиля в иностранной и национальной валютах с уровня «A1» до уровня «А2» с негативным прогнозом на фоне продолжающегося военного конфликта между страной и палестинским движением ХАМАС.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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