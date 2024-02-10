России придется бороться за трудовых мигрантов с Китаем, ОАЭ и Европой

За последнее время конкуренция между Россией, КНР, ОАЭ и ЕС за трудовых мигрантов из СНГ значительно обострилась, отметила в интервью РБК директор Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Марина Храмова.

Арабский мир, Китай и Европа стали привлекать больше мигрантов из центральноазиатских стран — Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана — за счет весьма неплохих условий работы, отметила эксперт. В этих реалиях России приходится бороться за мигрантов, особенно квалифицированных.

«[Мигрантам] нужно предложить нормальные условия труда, заработную плату, преференции от работодателя, например в виде полиса ДМС, и так далее», — заявила Храмова.

При этом, по словам эксперта, скоро география трудовой миграции в РФ может расшириться. В первую очередь, за счет стран Африки и Вьетнама.

До этого сообщалось, что российский бизнес стал чаще интересоваться работниками из Индии и Пакистана в условиях нехватки сотрудников.

Ранее российская гостиничная отрасль столкнулась с кадровым голодом.