Американский индекс широкого рынка S&P 500 впервые в истории закрылся выше 5000 пунктов

Фондовый индекс S&P 500, в корзину которого включены акции крупнейших по капитализации компаний США, впервые в истории торгов завершил сессию на отметке выше 5000 пунктов. Внимание на это обратил Bloomberg.

В пятницу, 9 февраля, S&P 500 закрылся на уровне 5026,61 пункта. С конца октября 2023 года индекс прибавил 20%.

Чтобы вырасти с 1000 до 2000 пунктов, S&P 500 потребовалось 4168 торговых сессий. Это заняло у индикатора 16 лет — с 1998-го по 2014 год. Отметку в 3000 пунктов преодолеть удалось за 1227 торговых дней с 2014-го по 2019-й. Чтобы превысить уровень 5000 пунктов, ушло всего 719 сессий.

Ралли на американском фондовом рынке началось в ноябре 2023 года. S&P 500 уверенно рос в течение 14 из последних 15 недель — чего не делал с 1972 года. Основными драйверами индекса выступают бумаги «великолепной семерки» технологических компаний США — Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft, Nvidia, Tesla и Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Platforms.

До этого сообщалось, что инвесторы перенаправляют капитал с китайских бирж на фондовый рынок США.

Ранее в Китае сменили главу регулятора фондового рынка.