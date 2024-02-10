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Российская гостиничная отрасль столкнулась с кадровым голодом

РСТ: российская гостиничная отрасль столкнулась с острым дефицитом кадров

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Depositphotos

За последний год в российской гостиничной отрасли существенно вырос дефицит кадров. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Российский союз туриндустрии (РСТ).

«В среднем на одну вакансию у нас сейчас откликаются около трех человек. Но нормой на рынке труда считается, когда на одно предложение о работе поступает 5-6 резюме», — заявил глава комитета РСТ по инфраструктурным проектам, гендиректор компании Cronwell Development Алексей Мусакин.

Такое соотношение вакансий и соискателей сейчас наблюдается в большинстве регионов России, отметил он.

Одна из ключевых причин дефицита кадров в сфере гостеприимства, по словам Мусакина, заключается в низком уровне заработной платы. В августе 2022 года средняя зарплата по стране составляла 34 тыс. рублей при ожиданиях соискателей в 45 тыс. рублей. В сентябре 2023-го размер средней зарплаты в отрасли вырос до 39,9 тыс. рублей, а ожидания — до 50 тыс. рублей.

По мере запуска новых проектов в сфере туризма в РФ конкуренция за кадры будет только расти, предупредили эксперты.

До этого российские студенты назвали размер «зарплаты мечты».

Ранее аналитики спрогнозировали рост безработицы в России к 2026 году.

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