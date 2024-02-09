Правительство РФ продлило разрешение поставок газа с «Ямал СПГ»

Правительство Российской Федерации продлило до 2041 года срок разрешения поставок сжиженного природного газа (СПГ) с «Ямала СПГ» бывшей структуре «Газпрома» SEFE, следует из распоряжения. Об этом сообщает РИА Новости.

В документе правительства отмечается, что в распоряжении правительства было решено заменить слова «до 31 декабря 2024 года» на «до 31 декабря 2040 года».

До этого вице-премьер Александр Новак заявил, что первые отгрузки сжиженного природного газа с завода «Арктик СПГ 2» компании «Новатэк» ожидаются в первом квартале 2024 года.

По его словам, первая очередь «Арктик СПГ 2» уже фактически начала работу. Это третий проект «Новатэка» по производству СПГ после «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ 1». Новак также отметил, что в 2023 году Россия произведет около 33 млн тонн СПГ, что составит примерно 8% мирового рынка.

Ранее вице-премьер рассказал об увеличении объема перевозок нефти по Севморпути. По данным Новака, объем перевозок нефти по этому участку составил 1,5 млн тонн нефти.

Ранее сообщалось, что доходы бюджета РФ от нефти и газа упали на четверть из-за санкций.