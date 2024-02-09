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Сотрудники «Роснефти» на выставке «Россия» расскажут об инновационных разработках

В павильоне «Роснефти» на выставке «Россия» покажут проекты молодых специалистов

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Павел Бедняков/РИА Новости

В павильоне «Роснефти» на выставке-форуме «Россия» 10 февраля пройдет презентация самых успешных проектов, реализованных молодыми специалистами компании, сообщает пресс-служба «Роснефти».

В рамках Дня молодежной политики 10 февраля ученые и сотрудники «Роснефти» расскажут об инновационных разработках компании и истории нефтегазового дела.

Также 11 февраля представители дочерних обществ компании поделятся успешными практиками корпоративной системы образования «Школа – вуз – предприятие», которая действует с 2005 года.

В «Роснефти» отметили, что на сегодняшний день компания сотрудничает с 189 образовательными организациями.

Напомним, 8 февраля, в День российской науки, в павильоне «Роснефти» представили основные достижения и перспективы развития крупнейшего в Европе корпоративного научно-проектного комплекса.

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