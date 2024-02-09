Эксперт объяснил, кому стоит открывать вклады в юанях

Россиянам, которые планируют откладывать деньги на длительный срок, стоит рассматривать вклады в юанях. Об этом kp.ru рассказал финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский.

По его словам, открывать счета в китайской валюте лучше как дополнение к рублевым.

«Юань достаточно стабилен и довольно комфортно себя чувствует по отношению к доллару. Когда российская валюта дешевеет к доллару, она дешевеет и к юаню — соответствие почти на 100%. Поэтому в качестве страховки на случай резкого падения курса рубля вполне можно какую-то часть сбережений хранить в юанях вместо долларов», — предложил эксперт.

При этом рассматривать такой вариант на короткий срок Кричевский не рекомендует. По его словам, в этом случае можно потерять денежные средства на комиссиях и разнице между курсом продажи и покупки валюты.

Центробанк России до этого сообщил, что объем средств в китайской валюте на счетах компаний и граждан в российских банках достиг $68,7 млрд в эквиваленте. Это больше, чем на долларовых счетах ($64,7 млрд).

Ранее экономист назвал факторы, влияющие на курс юаня.