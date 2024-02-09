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В России начались проблемы с поставками угля за рубеж

«Ъ»: угольщики России отказались от поставок через Тамань из-за роста тарифов

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Крупнейшие российские экспортеры угля отказываются осуществлять поставки за рубеж через терминал ОТЭКО в Тамани из-за высоких тарифов, пишет «Коммерсантъ».

Базовый размер ставки за перевалку угля через терминал составляет $24,5 за тонну, однако реальная сумма в контрактах оказывается на $10, $20 и даже $40 выше, пожаловались угольщики.

По данным Kpler, в период с 22 января по 4 февраля из порта не вышло ни одно груженое углем судно. При этом Тамань является четвертым по отгрузке товара портом в РФ после Усть-Луги, порта Восточный и Ванино.

Официально об отказе отправлять грузы через Тамань в феврале заявили в «Распадской». Компании «Сибантрацит», «Кузбассразрезуголь» и СУЭК также игнорируют порт.

По словам одного из источников издания, в феврале терминал не получил ни одной заявки. Между тем в ОТЭКО заявили, что перевалка угля продолжается, а общий объем обращений на период выставления заявок превысил 4 млн тонн.

До этого Минфин РФ допустил новое увеличение НДПИ для угля.

Ранее России предрекли снижение добычи угля.

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