В России резко вырос спрос на стоматологические услуги

В 2023 году россияне стали чаще обращаться к стоматологам. Число оплат услуг этих специалистов за 12 месяцев выросло на 23%. Об этом свидетельствуют результаты анализа платежей, которые провели банк ВТБ, «Росгосстрах» и Первый ОФД (есть в распоряжении «Газеты.Ru»).

Владельцы карт ВТБ в 2023-м оставили в стоматологических клиниках более 25,2 млрд рублей. Это на 16% больше, чем годом ранее. Средний чек на услуги увеличился на 10%. При этом спрос на них активно рос в течение всего года.

На фоне увеличения стоимости стоматологических услуг больше россиян стали использовать полисы добровольного медицинского страхования (ДМС) для лечения зубов. Так, в прошлом году объем выплат по ДМС «Росгосстраха» превысил 1,2 млрд рублей.

Между тем спрос на стоматологические товары для массового использования (зубные пасты, ополаскиватели для рта и прочее) по итогам года упал. В 2023 году в торговых точках, обслуживаемых Первым ОФД, приобрели более 49 млн товаров на сумму свыше 9,8 млрд рублей. Это на 9% меньше, чем в 2022-м. При этом объем трат в рублях практически не изменился.

До этого сообщалось, что вакансия стоматолога стала самой высокооплачиваемой в Москве.

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