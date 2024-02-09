Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В России резко вырос спрос на стоматологические услуги

«Росгосстрах»: число оплат услуг стоматологов за год выросло почти на четверть

close
100%
Shutterstock

В 2023 году россияне стали чаще обращаться к стоматологам. Число оплат услуг этих специалистов за 12 месяцев выросло на 23%. Об этом свидетельствуют результаты анализа платежей, которые провели банк ВТБ, «Росгосстрах» и Первый ОФД (есть в распоряжении «Газеты.Ru»).

Владельцы карт ВТБ в 2023-м оставили в стоматологических клиниках более 25,2 млрд рублей. Это на 16% больше, чем годом ранее. Средний чек на услуги увеличился на 10%. При этом спрос на них активно рос в течение всего года.

На фоне увеличения стоимости стоматологических услуг больше россиян стали использовать полисы добровольного медицинского страхования (ДМС) для лечения зубов. Так, в прошлом году объем выплат по ДМС «Росгосстраха» превысил 1,2 млрд рублей.

Между тем спрос на стоматологические товары для массового использования (зубные пасты, ополаскиватели для рта и прочее) по итогам года упал. В 2023 году в торговых точках, обслуживаемых Первым ОФД, приобрели более 49 млн товаров на сумму свыше 9,8 млрд рублей. Это на 9% меньше, чем в 2022-м. При этом объем трат в рублях практически не изменился.

До этого сообщалось, что вакансия стоматолога стала самой высокооплачиваемой в Москве.

Ранее были названы самые востребованные профессии в России в 2023 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами