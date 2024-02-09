Индия отказалась покупать российскую премиальную нефть из-за санкций

Индийская нефтеперерабатывающая компания Bharat Petroleum Corp (BPCL) избегает закупок российской сырой нефти Sokol премиум-класса из-за санкций, пишет Reuters.

Платежи BPCL за Sokol не проходят через банки-посредники, пояснили изданию в компании. Закупки менее дорогой российской нефти марки Urals продолжаются, однако рынок стал более напряженным, добавил собеседник Reuters.

Проблемы начали возникать после того, как США усилили контроль за соблюдением санкций в отношении России. Дело в том, что нефть Sokol из-за своего более качественного состава торгуется значительно выше потолка цен в $60 за баррель.

При этом в BPCL подчеркнули, что не наблюдают перебоев с получением российской нефти из-за кризиса на Красном море и продолжат покупать нефть из любого источника, если это финансово осуществимо.

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