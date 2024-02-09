Минпромторг обновил перечень товаров параллельного импорта

В России внесены изменения в перечень товаров для параллельного импорта. Об этом со ссылкой на приказ Минпромторга сообщает ТАСС.

Перечень товаров, в отношении которых не применяются требования о защите интеллектуальных прав со стороны зарубежных правообладателей, дополнен брендами, производящими насосы, вентиляторы и компрессоры (Soler & Palau, Vortice, Air System), горнодобывающее оборудование (Dewalt, Epiroc, Husqvarna), а также косметику, парфюмерную продукцию и одежду.

6 февраля сообщалось, что только 14% предприятий малого и среднего бизнеса освоили параллельный импорт в 2023 году. Исследование показало, что большинство компаний предпочли другие пути импортозамещения.

1 февраля стало известно, какие авто чаще всего ввозили в РФ по параллельному импорту в 2023 году.

Ранее эксперты выяснили, что доля параллельного импорта в поставках ноутбуков в РФ уменьшилась.