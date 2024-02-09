ЦБ сообщил о многократном росте вкладов в Московском регионе в 2023 году

За 2023 год депозиты населения Московского региона в банках увеличились на 19%, до 17,9 трлн рублей на начало 2024 года, тогда как годом ранее выросли только на 1%. Такую статистику «Газете.Ru» предоставили в пресс-службе Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу.

«В декабре 2023 года 67% средств размещались на срочных вкладах (63% в декабре 2022 года). За декабрь средства населения в банках (без средств на счетах эскроу) увеличились на 8% по сравнению с месяцем ранее, после их роста на 2% в ноябре по сравнению с октябрем», — прокомментировали в пресс-службе.

По данным ЦБ РФ, в целом за 2023 год средства населения (включая вклады и текущие счета) выросли на 7,4 трлн рублей (+19,7%), что почти в три раза выше, чем в 2022 году (+6,9%).

«Такой значительный приток произошел благодаря социальным и бюджетным выплатам, росту заработных плат населения, а также возврату наличных денег в банки на фоне роста ставок по вкладам», — говорится в обзоре регулятора «О развитии банковского сектора» за декабрь 2023 года.

Сейчас ставки по вкладам в России составляют 8-15% годовых. Банки повышали ставки по вкладам после того, как ЦБ повышал ключевую ставку. К циклу повышения ключевой ставки в 2023 году Банк России перешел 21 июля, ставка поднималась пять раз, до 16% годовых 15 декабря.

Ранее главный аналитик ПСБ Денис Попов рассказал «Газете.Ru», что сейчас стоит открывать вклад сразу на два-три года, потому что в следующие два-три года ставки по вкладам будут только снижаться.