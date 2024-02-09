Стало известно, что россияне стали покупать больше драгоценностей

В 2023 году россияне потратили на онлайн-покупку ювелирных украшений более 366 млрд рублей, что на 18% выше показателей 2022 года. Об этом свидетельствует совместное исследование аналитического центра SOKOLOV и логистического оператора СДЭК, копия есть в распоряжении редакции «Газеты.Ru».

«По нашим прогнозам, в 2024 году ювелирный рынок может вырасти на 6-7%, до 380 миллиардов рублей, а онлайн-продажи будут составлять четверть в общем объеме продаж. Драйвером роста станет увеличение продаж на маркетплейсах и в целом электронной коммерции. Помимо этого мы видим эффект отложенного в 2022 году спроса и восстановление покупательской активности» — рассказала руководитель Аналитического центра SOKOLOV Алина Колпакова.

По данным СДЭК, больше всего заказов на доставку драгоценностей россияне оформляли перед 8 Марта — в месячном выражении количество отправлений выросло на 34%. Также отмечается подъем спроса в октябре, ноябре и декабре (+18%, +20% и +15% соответственно) в период высокого сезона и рождественских распродаж.

Чаще всего приобретают украшения на маркетплейсах (51%), реже — на сайтах производителей (42%) и в соцсетях (4%).

Во всех городах России предпочтительным способом получения заказа является пункт выдачи (46%). Также растет популярность выдачи в розничных магазинах брендов (32%). Курьерскую доставку выбирают 17% покупателей, постаматы только 4%.

До этого в России был отмечен рекордный за 9 лет спрос на золото.

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