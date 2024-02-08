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Контейнеровоз Moskva заправили в КНР

Контейнеровоз Moskva группы Fesco заправили в КНР, он отправился по маршруту

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Fesco

Контейнеровоз Moskva заправили в КНР, затруднения с бункеровкой носили временный характер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на владельца — компанию Fesco.

«В настоящее время контейнеровоз Moskva заправлен и движется по маршруту. Затруднения с бункеровкой носили временный технический характер и на данный момент специалисты Fesco урегулировали этот вопрос», — заявили в компании.

Там отметили, что работают вместе с китайскими партнерами и российскими ведомствами для разрешения проблем.

До этого председатель совета директоров Fesco Андрей Северилов заявил, что контейнеровозу Moskva транспортной группы Fesco отказали в заправке топливом и моторными маслами в Китае. По его словам, обстоятельства отказа выясняют. Он отметил, что это может быть связано с наступающим китайским Новым годом. Контейнеровоз Moskva вошел в состав флота группы Fesco в апреле 2023 года. Дедвейт судна составляет 31 407 тонн, а его грузовая вместимость – 2 471 TEU.

Ранее на торговом судне вблизи дунайского рукава Сулина в Черном море произошел взрыв.

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