Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Стали известны планы ЕС по новым санкциям в отношении России

Bloomberg: ЕС хочет ввести санкции против 55 компаний и более 60 физлиц из РФ

close
100%
Octav Ganea/Inquam Photos/Reuters

Евросоюз в рамках нового санкционного пакета в отношении России может ввести ограничения в отношении порядка 55 компаний и более 60 физических лиц. Об этом сообщает Bloomberg.

«ЕС предложил ввести санкции против около 55 компаний и более 60 физических лиц в рамках нового пакета мер», — говорится в сообщении.

Отмечается, что новые рестрикции коснутся физических и юридических лиц, связанных с производством оружия и поставкой технологий и электроники, используемых российской оборонной промышленностью.

В феврале газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что в Евросоюзе обсуждают новые ограничения для российских дипломатов. В рамках 13-го пакета санкций предлагается ограничить их передвижение страной аккредитации. С такой инициативой выступила Чехия, которая уже не первый раз требует ее реализации.

Официальный представитель МИД Российский Федерации Мария Захарова заявила, что Россия ответит немедленно, если Евросоюз запретит дипломатам РФ перемещаться в Шенгенской зоне.

Ранее стали известны подробности нового пакета антироссийских санкций.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами