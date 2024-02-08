Стали известны планы ЕС по новым санкциям в отношении России

Евросоюз в рамках нового санкционного пакета в отношении России может ввести ограничения в отношении порядка 55 компаний и более 60 физических лиц. Об этом сообщает Bloomberg.

«ЕС предложил ввести санкции против около 55 компаний и более 60 физических лиц в рамках нового пакета мер», — говорится в сообщении.

Отмечается, что новые рестрикции коснутся физических и юридических лиц, связанных с производством оружия и поставкой технологий и электроники, используемых российской оборонной промышленностью.

В феврале газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что в Евросоюзе обсуждают новые ограничения для российских дипломатов. В рамках 13-го пакета санкций предлагается ограничить их передвижение страной аккредитации. С такой инициативой выступила Чехия, которая уже не первый раз требует ее реализации.

Официальный представитель МИД Российский Федерации Мария Захарова заявила, что Россия ответит немедленно, если Евросоюз запретит дипломатам РФ перемещаться в Шенгенской зоне.

Ранее стали известны подробности нового пакета антироссийских санкций.