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Стоимость какао-бобов вновь обновила исторический максимум

Какао-бобы на бирже подорожали до рекордных $5,6 тысячи за тонну

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Shutterstock

Цены на какао-бобы установили новый исторический рекорд, превысив отметку в $5,6 тыс. за тонну. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE Futures.

Стоимость мартовского фьючерса на какао в моменте поднималась до $5625 за тонну, что на 3,97% выше цены закрытия предыдущего дня. К 16:10 мск цена скорректировалась до $5592 за тонну.

Новый рекорд был установлен спустя лишь неделю после предыдущего. 2 февраля цена какао-бобов на бирже поднялась выше отметки в $5 тыс. за тонну впервые с 1977 года.

Драйвером роста котировок выступает глобальный дефицит какао-бобов. По прогнозам аналитиков Международной организации по какао (МОКК), ситуация не улучшится и в 2024 году.

На этом фоне ожидается подорожание шоколада. Особенно дорого будет стоить шоколад без добавок, предупреждают эксперты.

Ранее россиянам рассказали, когда ждать роста цен на шоколад.

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