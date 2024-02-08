Россиянам простили долги на 6,3 млрд рублей

Россиянам массово списали долги на сумму 6,3 млрд руб. в рамках процедуры внесудебного банкротства. Об этом заявил первый заместитель главы Министерства экономического развития России Илья Торосов, чьи слова передает РБК.

По информации замминистра, процедура гражданам, оказавшимся в сложной финансовой ситуации, действует на протяжении более трех лет.

«Было запущено почти 30 тыс. процедур банкротства», — уточнил Торосов, отметив, что свыше 18 тыс. из них уже завершены.

Согласно данным издания, в 2023 году процедуру начали в общей сложности 16 тыс. граждан РФ, в ноябре внесудебный механизм стал открыт для лиц пенсионного возраста, семей с детьми, получающими льготы, а также для россиян, с которых долги взыскивают дольше семи лет.

Торосов подчеркнул, что за последнее время все больше соотечественников смогли «освободиться от непосильных долгов и жить без оглядки на них».

Перед этим глава ФССП Дмитрий Аристов заявлял, что долги уехавших из страны россиян все равно будут взысканы.

Ранее неплательщик алиментов обворовал знакомых, чтобы вернуть долги и потратил деньги в казино.