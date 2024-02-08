Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Россиянам простили долги на 6,3 млрд рублей

Первый замглавы Минэка Торосов: россиянам списали долги на ₽6,3 млрд

close
100%
Константин Чалабов/РИА «Новости»

Россиянам массово списали долги на сумму 6,3 млрд руб. в рамках процедуры внесудебного банкротства. Об этом заявил первый заместитель главы Министерства экономического развития России Илья Торосов, чьи слова передает РБК.

По информации замминистра, процедура гражданам, оказавшимся в сложной финансовой ситуации, действует на протяжении более трех лет.

«Было запущено почти 30 тыс. процедур банкротства», — уточнил Торосов, отметив, что свыше 18 тыс. из них уже завершены.

Согласно данным издания, в 2023 году процедуру начали в общей сложности 16 тыс. граждан РФ, в ноябре внесудебный механизм стал открыт для лиц пенсионного возраста, семей с детьми, получающими льготы, а также для россиян, с которых долги взыскивают дольше семи лет.

Торосов подчеркнул, что за последнее время все больше соотечественников смогли «освободиться от непосильных долгов и жить без оглядки на них».

Перед этим глава ФССП Дмитрий Аристов заявлял, что долги уехавших из страны россиян все равно будут взысканы.

Ранее неплательщик алиментов обворовал знакомых, чтобы вернуть долги и потратил деньги в казино.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами