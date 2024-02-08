«Столото» и F.A.C.C.T. заблокировали почти 10 тыс. мошеннических ресурсов в 2023 году

«Столото» и российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями F.A.C.C.T. в 2023 году обнаружили и заблокировали 9 704 мошеннических ресурса, сообщает пресс-служба распространителя лотерей.

Отмечается, что были заблокировали ресурсы, которые действовали под видом популярных государственных лотерей, в том числе нелегально использовали бренд «Столото».

По словам заместителя гендиректора многопрофильного холдинга S8 Capital, в который входит «Столото», Екатерины Тутон, распространитель лотерей совместно с правоохранительными органами и специалистами в сфере кибербезопасности продолжает вести усиленную работу против мошеннических групп в цифровом пространстве «365 дней в году в режиме 24/7».

«Мы видим, что в течение всего года мошенническая активность снижалась, достигнув минимальных значений за последние три года. Это показывает, что наши усилия в борьбе с кибермошенниками дают свои результаты. Кроме того, мы ведем постоянную работу по информированию граждан, поскольку это один из ключевых инструментов для того, чтобы предупредить мошенничество», — отметила она.

Как отмечают аналитики F.A.C.C.T., результатом многолетней совместной работы команды «Столото» и специалистов по кибербезопасности стал тренд на снижение количества мошеннических ресурсов. Также в 2023 году кратно снизилось количество мошеннических ресурсов, которые действовали под видом популярных государственных лотерей и/или нелегально использовали бренд «Столото», относительно показателей 2022 года.

Руководитель департамента Digital Risk Protection компании F.A.C.C.T. Станислав Гончаров уточнил, что на протяжении всего 2023 года скам и фишинг оставались одной из самых актуальных киберугроз.

«Благодаря тому, что «Столото» очень ответственно подходит к защите как своего бренда, так и пользователей, по итогам нашей совместной работы кратно снизилось количество новых мошеннических ресурсов, а скам-схема с регистрацией на сервисе бесплатных доменов freenom практически полностью прекратила свое существование», — сказал он.

По его мнению, чем эффективнее «Столото» борется с цифровой преступностью, тем быстрее у скам-группировок пропадает интерес к бренду, поскольку они перестают получать стабильный доход.