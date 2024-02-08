Инвестстратег спрогнозировал курс доллара на ближайшую неделю

В ближайшую неделю курс доллара будет курсировать вокруг отметки 91 рубль. Такой прогноз «Газете.Ru» дал инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

«Доллар курсирует выше уровня 91 рубль, российская валюта выглядит неуверенно, хотя развития девальвационный виток по-прежнему не получает. Давление на рубль оказывает дисбаланс между объемом поступающей в страну валюты и спросом на нее со стороны импортеров и инвесторов. Экспортные доходы нестабильны и склонны к сокращению из-за невысокого уровня цен на нефть и газ», — пояснил Бахтин.

Низкие цены на нефть и газ установились с ноября из-за санкционных ограничений и добровольного сокращения Россией нефтедобычи в рамках обязательств по ОПЕК+.

«При этом импорт стабильно высок. Отсюда ситуация, когда предложение инвалют не может достаточно комфортно удовлетворить спрос на них. В то же время жесткая политика ЦБ по ключевой ставке, временный контроль продажи экспортной выручки и валютные интервенции ЦБ удерживают нацвалюту от ослабления. Таким образом, серьезных изменений валютных курсов в ближайшее время не предвидим, доллар продолжит двигаться вокруг отметки 91 рубль», — заключил инвестстратег.

По данным Мосбиржи на 15:18 мск, доллар стоит 91,3 рубля. По сравнению с уровнем закрытия торгов среды американская валюта подорожала на 2 копейки.

Ранее «Газета.Ru» назвала предел ослабления курса рубля в 2024 году.