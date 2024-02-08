Ливия значительно нарастила импорт пшеницы из России

Ливия в период с июля 2022 года по июль 2023 увеличила долю закупок российской пшеницы на 86%, рассказал РИА Новости посол РФ в Триполи Айдар Аганин.

«В нашем товарообороте продовольствие и сельхозсырье, минеральные и нефтепродукты. Ливийцы говорят нам о потребностях в молочной продукции, подсолнечном масле», — отметил дипломат.

В ближайшее время стороны намерены запустить процесс по возобновлению работы двусторонней Межправкомиссии. По словам Аганина, перпективы для этого «самые радужные».

Ранее сообщалось, что Китай в 2023 году стал ключевым импортером мяса птицы и говядины из России, закупив 132,9 тыс. тонн и 21,5 тыс. тонн продукции соответственно.

До этого Россия обновила исторический рекорд по поставкам зерновых. На середину декабря 2023 года объемы экспорта достигли 30,8 млн тонн.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников назвал пять приоритетов России во внешней экономике.