В Госдуме рассказали о работе над освобождением долгосрочных вкладов от налога

В Госдуме предложили освободить от подоходного налога те проценты, которые вкладчики будут получать по долгосрочным вкладам сроком на три года. Об этом «Парламентской газете» рассказал председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, это позволит российской банковской системе получить финансирование для долгосрочных, значимых проектов.

«Фактически банковская система не имеет ресурса для поддержки экономики длинными кредитами. Поэтому я предложил простимулировать этот процесс созданием длинных депозитов, освободив от подоходного налога те проценты, которые люди получат, если разместят свои деньги на три года или более продолжительный срок», — сказал Аксаков.

Депутат выразил надежду, что соответствующее предложение поддержат остальные парламентарии и правительство, решение могут реализовать в весеннюю сессию.

Менеджер продукта «Вклады» в финансовом маркетплейсе «Сравни» Мария Татаринцева до этого говорила в беседе с «Газетой.Ru», что инициатива отмены налога на длинные депозиты будет стимулировать интерес людей к ним, но не сразу.

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