Команда Process Mining от Сбера поможет бизнесу оптимизировать процессы

Команда Process Mining Сбера проведет ряд бесплатных воркшопов по анализу и оптимизации процессов, сообщает пресс-служба Сбера.

Сбер в 2023 году уже провел 8 воркшопов по Process Mining, в которых приняли участие более 250 представителей крупнейших компаний России.

Сбер с 2018 года использует технологию Process Mining для интеллектуального анализа и повышения эффективности процессов на основании цифровых следов в информационных системах. Всего за время существования Сбер реализовал более 200 проектов по исследованию и оптимизации бизнес-процессов.

В Сбере отметили, что более 900 бизнес-пользователей регулярно применяют технологию Process Mining.

Напомним, в 2023 году платформу Сбера включили в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.