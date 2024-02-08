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На федеральной трассе у Полярного круга появились сотовая связь и интернет

МегаФон обеспечил голосовой связью и интернетом трассу Надым — Салехард

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

МегаФон первым среди сотовых операторов обеспечил голосовой связью и интернетом единственную трассу, связывающую столицу Ямала с большой землей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Трасса НадымСалехард длиною в 344 километра проходит через субарктический и умеренный климатические пояса, где в зимние месяцы температура может опускаться до 50 градусов мороза.

В МегаФоне отметили, что в столь экстремальных погодных условиях наличие мобильной связи на федеральной автодороге имеет критическую важность для транспортной безопасности, когда в случае аварии счет идет на часы.

В компании уточнили, что голосовую связь и скоростную передачу данных на трассе обеспечивают современные 2G и LTE базовые станции.

Теперь вахтовики из разных регионов страны, которые приезжают работать на нефтегазовых предприятиях Ямала, смогут пользоваться телеком-сервисами на этом участке пути.

Поскольку вдоль автодороги отсутствует электроснабжение, для установки оборудования специалисты компании запустили магистраль на восьми дизель-генераторных установках. Надежность антенно-мачтовых конструкций обеспечивает специальный фундамент, который закладывают при размещении инфраструктуры в зоне вечной мерзлоты.

Технический директор МегаФона Алексей Титов рассказал, что всесезонную дорогу, связывающая запад и восток Ямало-Ненецкого автономного округа, открыли в 2020 году, однако даже мобильная связь на трассе отсутствовала.

«Доступность связи и интернета на трассе федерального значения трудно переоценить, так как это не только создает удобство и комфорт передвижения, но и позволяет вызывать экстренные службы в чрезвычайных ситуациях. Теперь автомобилисты и пассажиры могут совершать звонки, пользоваться навигатором и смотреть видео без ограничений», — добавил техдиректор МегаФона.

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