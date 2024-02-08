Политолог допустил, что Россия не разблокирует импорт бананов из Эквадора

Блокировка импорта бананов из Эквадора — адекватный ответ Москвы на недружественные действия этой южноамериканской страны. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил политолог и публицист Игорь Пшеничников. Он отметил, что Эквадор является единственным государством в Латинской Америке, которая откликнулась на просьбу США передать советскую и российскую военную технику.

«Соответственно, никакого положительного ответа на запрос министерства сельского хозяйства Эквадора, я думаю, мы не дадим. Наша страна должна точно вымерять все последующие дальнейшие шаги в отношении Эквадора. Поскольку то, что сейчас делает Эквадор, — это мало того что не в интересах России, это вообще противоречит общей тенденции в Латинской Америке», — подчеркнул Пшеничников.

Он добавил, что России не следует отвечать на протесты Эквадора в связи с запретом импорта бананов.

2 февраля Россельхознадзор потребовал от Эквадора прекратить поставки небезопасных бананов. Согласно данным ведомства, в бананах из Эквадора систематически обнаруживается опасный карантинный объект — многоядная муха-горбатка.

6 февраля министр внешней торговли Эквадора Сонсолес Гарсия в интервью телеканалу Ecuavisa заявила, что страна предоставила России техническое обоснование, чтобы фитосанитарное ведомство пересмотрело ограничение на импорт бананов.

Ранее стало известно, что Индия начала поставлять бананы в Россию.