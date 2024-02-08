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Спекулянты и инвесторы отреагировали на новость о сделке «Яндекса»

БКС: спекулянты и инвесторы начали скупать акции «Яндекса» после новостей о сделке

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Максим Блинов/РИА Новости

Недавняя новость о предстоящем разделении бизнеса компании «Яндекс» в России вызвала резкий рост оборота акциями IT-холдинга на Московской бирже. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Виталий Манжос.

Он уточнил, что еще в минувший понедельник акции «Яндекса» просели на 9,26% в момент открытия торгов. Но уже в среду эксперт наблюдал в них агрессивную скупку и сопоставимый по масштабам прирост цены на 6,96%.

«Акции «Яндекса» сегодня корректируются вниз. На мой взгляд, причина этого заключается скорее в накопившейся технической перекупленности акций после вчерашнего сильного прироста. Часть держателей этих бумаг фиксируют быструю прибыль. Но даже внутри текущего дня эти распродажи вполне способны смениться новыми покупками», — сказал Манжос.

Он назвал сделку сложной и уточнил, что ее параметры пока неизвестны.

«Кроме того, не исключены различного рода юридические трудности по мере реализации сделки. Ключевым же вопросом является то, выиграют ли от реорганизации «Яндекса» миноритарные инвесторы. В связи с сохраняющейся неопределенностью мы наблюдаем резкие смены настроений инвесторов и спекулянтов», — сказал Манжос.

По его прогнозам, цена акций «Яндекса» на горизонте года составляет 4400 руб. Это подразумевает прирост стоимости в пределах 32% от текущего уровня.

«Что же касается влияния указанной сделки на российский валютный рынок, то его можно оценить как несущественное», — заключил эксперт.

По его словам, на это указывает тот факт, что курс рубля не демонстрирует движений, сопоставимых с изменением биржевого курса акций «Яндекса».

Ранее сообщалось, что крупнейшим совладельцем «Яндекса» после реструктуризации станет его менеджмент.

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