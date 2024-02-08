Россиянам рассказали, какой вклад самый выгодный

Россиянам стоит открывать вклад сразу на два-три года, потому что в следующие два-три года ставки по вкладам будут только снижаться. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал главный аналитик ПСБ Денис Попов.

Попов предположил, что ставки по вкладам могут начать снижаться уже весной 2024 года, если текущий тренд по инфляции сохранится. По его прогнозу, весной возможен рост инфляции до 8% на фоне низкой базы 2023 года, но темпы роста цен сейчас стабилизируются.

«Пока банки не будут менять свои процентные ставки. Соответственно, сейчас наиболее благоприятный период для фиксации высокой доходности по банковским вкладам», — подчеркнул аналитик.

Ставки по вкладам в российских банках сейчас составляют 8-15% годовых. Ставки по депозитам выросли после повышения ключевой ставки ЦБ на 100 базисных пунктов до 16% годовых 15 декабря 2023 года.

По мнению Попова, ЦБ оставит ключевую ставку неизменной на заседании 16 февраля. У ЦБ нет аргументов как для увеличения, так и снижения ставки, счел аналитик. Поэтому Банк России вряд ли будет рассматривать другие сценарии, принимая решение об уровне ставки, заключил Попов.

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Ранее эксперты ЦБ констатировали замедление инфляции в РФ.