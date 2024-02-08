Названы последствия решения китайского банка Chouzhou для России

В России могут вырасти цены после того, как китайский Chouzhou Commercial Bank прекратил любые расчеты с клиентами из РФ. Такой прогноз «Газете.Ru» дал ведущий аналитик компании «Цифра брокер» Даниил Болотских.

Он уточнил, что из-за решения китайского банка на границе могут застрять оборудование и механические устройства, электрические машины и электрооборудование, а также наземный транспорт — все эти категории товаров Россия главным образом импортирует из КНР.

«Это может оказать наибольшее влияние на российское производство и потребителей. Самое большое влияние на экономику РФ может оказать затруднение импорта оборудования из Китая. После введения западных санкций отечественные производители пострадали из-за удорожания или невозможности купить новое импортное оборудование и расходные материалы к нему», — сказал Болотских.

Он добавил, что процесс замены и переобучения сотрудников займет не один год. Большую часть спецтехники в России заменили китайскими аналогами.

«Поэтому потенциальный риск невозможности расчетов может вызвать рост цен на готовую продукцию от АПК до металлодобычи в России», — подытожил аналитик.

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Ранее депутат Госдумы Артем Кирьянов назвал причину заморозки операций китайского банка с РФ.