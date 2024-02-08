США закупили у России уран на рекордную сумму

В 2023 году США приобрели уран у России на сумму 1,2 миллиарда долларов, что стало рекордным показателем за всю историю статистики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской статистической службы.

В декабре 2023 года Палата представителей США приняла законопроект о запрете на импорт низкообогащенного урана из России, который будет действовать до 2040 года. Законопроект предусматривает ограничение импорта низкообогащенного урана, произведенного в РФ или зарегистрированных на предприятиях страны. В случае, если другие источники поставок урана станут недоступными или импорт российского топлива будет соответствовать национальным интересам США, министр энергетики США совместно с госсекретарем и главой минторга может отменить запрет.

В последнем месяце прошлого года США значительно увеличили закупки урана, увеличив их вдвое — до 193,2 миллиона долларов. Таким образом был достигнут максимальный уровень по закупке этой породы.

При этом сумма поставок урана за год выросла на 43% и достигла нового рекорда в 1,2 миллиарда долларов. Предыдущий максимум был зафиксирован в 2010 году и составлял 1,05 миллиарда долларов. В абсолютном выражении Россия поставила 702 тонны урана, в сравнении с 588 тоннами предыдущего года. Это самое высокое значение с 2013 года, когда поставки составили 982 тонны.

Россия сохраняет первое место по поставкам урана в США и увеличила свою долю в импорте до 27% с прошлогодних 26%. Германия заняла второе место, увеличив экспорт на 9% до 677 миллионов долларов. Великобритания замыкает тройку лидеров, увеличив продажи на 19% до 609 миллионов долларов, хотя годом ранее она занимала четвертое место.

Канада, увеличив экспорт урана в 2,1 раза до 530 миллионов долларов, поднялась на две позиции и стала четвертым крупнейшим поставщиком урана в США. В то же время Нидерланды сократили поставки на 18% до 498 миллионов долларов, что привело к их снижению с третьего на пятое место.

Помимо вышеперечисленных стран, уран поставлялся в США также из ряда других государств: Казахстана, Китая, Японии, Франции, Бельгии, Южной Африки, Индии, Чехии и Швейцарии. Общая стоимость поставок этих стран — 897 миллионов долларов.

В январе глава американского управления по ядерной энергетике при министерстве энергетики США Кэтрин Хафф заявила о намерении США совместно с союзниками разработать возможность производства низкообогащенного урана, используемого в ядерной энергетике, чтобы избавиться от зависимости от российских поставок.

До этого посол в ЦАР Александр Бикантов рассказал, что Центральноафриканская Республика заинтересована в проведении РФ полевых исследований с перспективой оформления лицензий на добычу полезных ископаемых. По его словам, африканская страна богата природными ресурсами: помимо алмазов, там есть много других полезных ископаемых, в том числе кобальт, никель, железо, уран, литий, редкоземельные металлы, которые важны в промышленности.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.