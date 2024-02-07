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В Китае сменили главу регулятора фондового рынка

Китай сменил главу регулятора рынка ценных бумаг на фоне обвала фондового рынка

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Cfoto/Global Look Press

Китай заменил главу регулятора рынка ценных бумаг. Новым председателем Комиссии по регулированию рынка ценных бумаг КНР (CSRC) назначен Уу Цин. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Информацию об отставке И Хуэймина и новом назначении опубликовало государственное агентство Синьхуа. Смена руководства регулятора произошла на фоне масштабного обвала китайского фондового рынка.

59-летний Уу Цин имеет большой опыт в банковском регулировании. В середине 2000-х годов он возглавлял кампанию по борьбе с мошенничеством на рынке ценных бумаг, в ходе которой были закрыты 31 компания. За это Уу Цин получил прозвище «мясник брокеров».

Стоимость акций на фондовых биржах Китая упала более чем на $5 трлн с пиковых значений 2021 года. Прежние меры властей по спасению рынка оказались недостаточно эффективными. Отставка главы CSRC И Хуэймина может означать намерение властей действовать более решительно для остановки обвала.

Накануне японское издание Nikkei сообщило, что инвесторы перенаправляют капитал с китайских бирж на фондовый рынок США.

Ранее эксперт допустил, что интерес к негативу в экономике КНР разжигается умышленно.

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