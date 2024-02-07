В УК «Первая» объяснили причины роста российского рынка акций

Рост российского рынка акций в январе связан с повышением аппетита к риску на мировых рынках, ослабевшим рублем и ожиданиями смягчения монетарной политики ЦБ в этом году, считают аналитики управляющей компании «Первая».

Эксперты УК «Первая» считают, что по мере снижения инфляции уверенность инвесторов в смене денежно-кредитной политики будет укрепляться, поэтому в ближайшие месяцы не исключено постепенное восстановление стоимости облигаций.

Самым доходным крупным фондом аналитики компании назвали «Потребительский сектор». Эксперты пояснили, что он включает в себя акции крупных российских компаний, которые ориентированы на внутренний спрос и выигрывают от ухода иностранных компаний.

Также аналитики отметили, что в январе подорожали акции «Яндекса» и «Магнита».

В топ-10 фондов по привлечению средств, сообщили в УК «Первая», вошел биржевой «Фонд сберегательный», инвестирующий в инструменты денежного рынка. Стратегия фонда позволяет зарабатывать при высокой ключевой ставке. Инвесторы вложили в него 600 млн рублей.

Также одним из популярных фондов в УК «Первая» назвали «Фонд российских облигаций» и «Фонд облигаций с выплатой дохода».

Аналитики пояснили, что популярность облигационных фондов связана с тем, что инвесторы ожидают смены монетарной политики Банка России во втором полугодии 2024 года. Это может позволить заработать на активном росте стоимости долговых бумаг.

Кроме того, фонды с выплатой дохода на банковский счет сохраняют свою популярность на фоне высоких ежеквартальных выплат.

В УК «Первая» сообщили, что общая сумма средств, вложенных в пять таких фондов УК «Первая» в 2023 году, превысила 7,7 млрд рублей.