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Туристы стали чаще бронировать дорогие туры в Турцию

Бюджетные туры в Турцию для россиян стали менее востребованы

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Shutterstock

Туристы стали чаще выбирать дорогой отдых в Турции в отелях премиум-класса, несмотря на общее снижение цен. Об этом сообщает портал TourDom со ссылкой на подсчеты одного из топ-менеджеров туроператора.

По данным представителя одного из туроператоров, средний чек за 10-дневный тур снизился на 12% в пересчете на евро. При этом ранее отельеры Турции делали для российских компаний скидку в 20% в среднем. Значит, туристы стали чаще бронировать отели более высокого уровня, несмотря на падение доходов.

Спросом пользуются в первую очередь туры в отели 5* премиум-класса стоимостью от $150 до $200 за номер в сутки. Такие объекты размещения традиционно покупают на раннее бронирование. Но в 2024 году их доля в общем объеме продаж выросла, отмечают эксперты.

По словам туроператоров, туры за 100 тысяч рублей на двоих за неделю с проживанием в отелях 3-4* стали менее доступны для массового туриста. Платить такие деньги могут позволить себе лишь состоятельные россияне, предпочитающие комфортный отдых.

До этого россиянам рассказали, во сколько обойдется отдых «все включено» в Турции летом 2024 года.

Ранее экскурсионные туры в России резко подорожали.

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