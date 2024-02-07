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«Почта России» временно приостановила наземную доставку в Европу

«Почта России» приостановила наземную доставку в 24 страны Европы на два месяца

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

«Почта России» приостановила наземную доставку в 24 страны Европы на два месяца. Об этом сообщается на сайте почтового оператора.

Речь идет о следующих государствах: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция и Эстония.

Как заявили ТАСС в «Почте России», в ближайшие два месяца возобновится наземная доставка отправлений в Европу. Там объяснили, что «временное изменение способа доставки связано с бюрократическими сложностями при оформлении наземных трансграничных перевозок по европейскому направлению».

До этого «Почта России» предложила взимать платеж в размере 0,5% квартального оборота с маркетплейсов и интернет-магазинов с выручкой от 1 млрд рублей. По оценкам «Почты России», это могло принести около 25 млрд рублей в год. Взамен компания просила закрепить за ней статус федерального гарантирующего поставщика для обеспечения доставки товаров.

Ранее у «Почты России» нашли миллиардные убытки.

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