Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Бензин марки Аи-92 подешевел на торгах

Стоимость бензина Аи-92 на торгах упала почти на 1%

close
100%
Максим Богодвид/РИА «Новости»

Оптовые цены на бензин марки Аи-92 за сутки опустились на 0,93%, до отметки 46 253 рубля за тонну. Об этом свидетельствуют данные торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбмТСБ).

Между тем биржевая стоимость Аи-95 выросла на 0,43%, до 54 258 рублей за тонну. Все виды дизельного топлива также подорожали. Стоимость летнего дизеля выросла до 54 302 рубля за тонну (+1,14%). Цена на межсезонный дизель поднялась до 53 946 рублей за тонну (+1,76%). Зимний дизель стал дороже на 1,18%, цена закрытия в среду составила 55 422 рубля за тонну.

Топливо для реактивных двигателей выросло в цене на 2,69%, до 78 667 рублей за тонну. Мазут подорожал на 1,33%, до 22 060 рублей.

В то же время стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) упала до 17 895 рублей за тонну (-0,33%).

В прошлом месяце россиянам разрешили покупать бензин в рассрочку.

До этого РФ вошла в топ-15 европейских стран по доступности бензина.

Ранее сообщалось, что ФАС возбудила 28 дел о необоснованном завышении цен на топливном рынке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами