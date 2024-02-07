Бензин марки Аи-92 подешевел на торгах

Оптовые цены на бензин марки Аи-92 за сутки опустились на 0,93%, до отметки 46 253 рубля за тонну. Об этом свидетельствуют данные торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбмТСБ).

Между тем биржевая стоимость Аи-95 выросла на 0,43%, до 54 258 рублей за тонну. Все виды дизельного топлива также подорожали. Стоимость летнего дизеля выросла до 54 302 рубля за тонну (+1,14%). Цена на межсезонный дизель поднялась до 53 946 рублей за тонну (+1,76%). Зимний дизель стал дороже на 1,18%, цена закрытия в среду составила 55 422 рубля за тонну.

Топливо для реактивных двигателей выросло в цене на 2,69%, до 78 667 рублей за тонну. Мазут подорожал на 1,33%, до 22 060 рублей.

В то же время стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) упала до 17 895 рублей за тонну (-0,33%).

В прошлом месяце россиянам разрешили покупать бензин в рассрочку.

До этого РФ вошла в топ-15 европейских стран по доступности бензина.

Ранее сообщалось, что ФАС возбудила 28 дел о необоснованном завышении цен на топливном рынке.