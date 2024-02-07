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В Россельхознадзоре рассказали о ситуации с экспортом бананов

Россельхознадзор не получал документов от Эквадора по экспорту бананов

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Depositphotos

В Россельхознадзоре заявили, что не получали от Эквадора документов по экспорту бананов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Россельхознадзор не получал никаких документов от компетентного ведомства Эквадора по ситуации с экспортом бананов из Республики в Россию», — говорится в сообщении.

До этого министр внешней торговли Эквадора Сонсолес Гарсия в интервью телеканалу Ecuavisa заявляла, что страна предоставила российской стороне обоснование для отмены запрета на импорт бананов.

По ее словам, все необходимые документы были переданы.

2 февраля Россельхознадзор потребовал от Эквадора прекратить поставки небезопасных бананов. Согласно данным ведомства, в бананах из Эквадора систематически обнаруживается опасный карантинный объект — многоядная муха-горбатка.

Ранее Россия запретила поставки семян из Нидерландов.

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