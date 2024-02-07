J'son & Partners назвала МТС лидером по обеспечению цифровой безопасности абонентов

МТС стала лидером в рейтинге сервисов цифровой безопасности пользователей российских крупнейших экосистем и операторов связи. Об этом свидетельствуют данные исследовательской компании J'son & Partners Consulting.

В исследовании аналитики компании сравнили восемь российских экосистем и операторов связи, у которых есть сервисы цифровой безопасности, в том числе антиспам-сервисы и сервисы защиты от утечек персональных данных и мониторинга кредитной истории.

Как отметили в J`son & Partners, МТС предлагает самую широкую линейку продуктов по цифровой защите клиентов.

Кроме того, исследователи провели анализ антиспам-сервисов, поскольку это самое распространенное и востребованное направление. В этом сегменте наиболее сильными также стали предложения МТС — экосистема получила 87 баллов из 100. Эксперты, проведя нагрузочное тестирование, отметили эффективность обнаружения и блокирования нежелательных звонков со стороны МТС. Отмечается, что в ходе теста сервис «Защитник» определил 6 из 8 возможных тестовых номеров. При этом его эффективность была подтверждена представителями компаний, занимающихся массовыми обзвонами.

По словам директора продукта «Защитник» МТС Андрея Бийчука, собственными продуктами безопасности пользуются более 40 млн абонентов компании.

«Антифрод-система, на основе которой работает виртуальный помощник для предупреждения абонентов о спам-звонках, не дублирует решение ГРЧЦ «Антифрод» (узел взаимодействия с операторскими система для пополнения базы данных о подменных номерах), а работает вместе с ней», — сказал Бийчук.

По мнению авторов исследования, сегмент антиспам-сервисов как часть рынка цифровой безопасности абонентов уже находится на высокой стадии зрелости. Также они считают, что сегмент сервисов по защите от утечек персональных данных и мониторинга кредитной истории продолжит развитие в ближайшее время.