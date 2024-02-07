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В Госдуме нашли способ снизить ставки по ипотеке

Аксаков: Госдума предлагает дать деньги регионам на снижение ставок по ипотеке

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Рабочая группа Госдумы рассматривает предложение субсидировать процентную ставку по льготной ипотеке в отдельных регионах страны. Об этом «Газете.Ru» сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, парламентарии предлагают понижать ставки по жилищным кредитам для тех россиян, которые будут работать в секторах, необходимых для успешного развития того или иного региона.

Аксаков уточнил, что при этом именно регионы, где будет реализовываться программа, должны определять по согласованию с правительством России, каким направлениям нужно оказывать поддержку по льготной ипотеке.

«Это будет зависеть от нуждаемости регионов в конкретных специалистах или в развитии определенных территорий. Рабочая группа продолжит свою деятельность совместно с заинтересованными ведомствами по выработке соответствующих предложений правительству РФ», — отметил Аксаков.

Он уточнил, что рабочая группа разрабатывает предложения для обсуждения в правительстве РФ, так как именно кабмин определяет параметры льготных ипотечных программ.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее генеральный директор девелоперской компании Level Group Кирилл Игнахин заявил, что отмена льготной ипотеки может снизить рынок на 20%.

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