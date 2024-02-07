Ремонт аэропортов предложили финансировать новым сбором с авиакомпаний

Министерство транспорта разрабатывает новую систему финансирования реконструкции региональных аэродромов в период с 2025 по 2030 год. По информации РБК, полученной от четырех источников, знакомых с планами Минтранса, авиационные узлы будут разделены на две группы с различными подходами к схеме финансирования.

Для финансирования первой группы, включающей малые аэродромы, планируется создание специального фонда, который будет пополняться сборами от Росавиации — «Госкорпорации по организации воздушного движения» (ГК по ОрВД), являющейся провайдером аэронавигационного обслуживания в России. По словам источников, такая схема может обеспечивать фонду годовой доход в размере 10 миллиардов рублей. Доход будет формироваться путем введения нового специализированного сбора для ГК по ОрВД или путем увеличения уже существующей платы (тарифа) за аэронавигацию для авиакомпаний. Но, по словам одного из источников, конечным результатом будет необходимость пассажиров оплачивать реконструкцию. При этом стоимость билетов может увеличиться не более чем на 50 рублей на одного пассажира.

Еще один источник подтверждает, что решение относительно фонда еще не окончательно проработано, но он настаивает на том, что схема финансирования реконструкции будет включать сборы для ГК по ОрВД.

Вторая группа аэродромов, требующих реконструкции, включает более крупные аэропорты, находящиеся под управлением частных инвесторов, сообщает источник РБК из одного из аэропортов. На данный момент Росавиация составила список из 28 таких аэропортов. Предлагается развивать их через государственно-частное партнерство (ГЧП), при котором часть средств будет выделена из федерального или регионального бюджета в виде безвозмездного капитального гранта. По словам источника, Минтранс предлагает пропорцию, в которой капитальный грант покроет 60% расходов на проект, а оставшиеся 40% будут привлечены инвестором с помощью кредитных средств. Часть затрат планируется компенсировать через увеличение аэропортовых сборов от авиакомпаний и через доходы, получаемые от коммерческой аренды площадей в терминалах и эксплуатации парковок.

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