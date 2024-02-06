Бензин и дизель подорожали на бирже

Бензин и дизельное топливо по итогам биржевых торгов 6 февраля снова подорожали. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбмТСБ).

Биржевые цены на бензин марки Аи-92 выросли на 0,71% и закрылись на отметке 46 686 рублей за тонну. Аи-95 подорожал до 54 024 рубля за тонну (+1,03%).

Стоимость зимнего дизеля увеличилась на 2,01%, достигнув 54 775 рублей за тонну. Цена летнего дизеля продемонстрировала менее заметный рост. Топливо подорожало всего на 0,66%, цена закрытия составила 53 690 рублей за тонну. Межсезонный дизель подорожал на 0,02%, до 53 013 рублей за тонну.

Между тем стоимость мазута опустилась до отметки в 21 771 рубль за тонну (-0,14%). Цена на сжиженные углеводородные газы (СУГ) упала на 1,91%, до 17 954 рубля за тонну.

Накануне стало известно, что выпуск бензина в России за прошлый месяц упал почти на 2% из-за поломок на Нижегородском НПЗ.

Ранее ФАС завела 28 дел о завышении цен на топливном рынке.