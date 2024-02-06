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Финансист спрогнозировал курс доллара на ближайшие две недели

Финансист Бабин: курс доллара в ближайшие две недели составит 90,5-91,5 рублей

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

В ближайшие две недели курс доллара составит 90,5-91,5 рублей, если не будет громких новостей. Такой прогноз «Газете.Ru» дал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Продажи иностранной валюты ЦБ в новом месячном периоде сократятся на сумму, которую Минфин должен за это же время вложить в иностранную валюту и золото в рамках исполнения бюджетного правила. В относительном выражении примерно вдвое сократятся продажи в новом периоде. На краткосрочном горизонте это может оказать некоторое давление на рубль», — пояснил эксперт.

По его словам, в то же время необходимость покупок Минфином золотовалютных активов в главную российскую «кубышку» — Фонд национального благосостояния — свидетельствует об улучшении ситуации с нефтегазовыми доходами госбюджета. Если эта тенденция сохранится, и тем более при ее усилении, курс рубля может получить ощутимую поддержку, заключил Бабин.

Курс рубля после стартовой просадки на торгах Мосбиржи восстановился, но в начале основной сессии вернулся к нисходящей динамике. Правда, ослабление российской валюты пока довольно сдержанное, но планомерное. По данным Мосбиржи на 15:37 мск, доллар стоит 90,9 рублей. Американская валюта к этому времени подорожала на 30 копеек.

Ранее Бабин назвал «Газете.Ru» два фактора ослабления курса рубля 5 февраля.

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