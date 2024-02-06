В Сбере назвали сумму раскрытия счетов эскроу

С начала работы Сбербанка с такой схемой финансирования строительных проектов сумма раскрытых счетов эскроу составила 3,6 трлн рублей. Об этом на конференции банка для застройщиков «Время изменений: вызовы-2024» рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

«Проекты, строящиеся по 214-ФЗ, сдаются. И наверное, самое важное наблюдение, что строить стали быстрее, строить стали в бюджете», — отметил Попов.

Во время своей презентации он сообщил, что девелопмент жилья занимает значительную долю в портфеле Сбера и остается драйвером экономики — его доля составляет почти 21%.

Кроме того, Попов уточнил, что с начала работы в схеме с эскроу в 2023 году раскрылось счетов по проектам Сбера на 1,9 трлн рублей.