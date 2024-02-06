Выдачи ипотеки в России за январь рухнули почти на 66%

В январе банки выдали россиянам на 65,5% меньше ипотечных кредитов, чем в декабре. Объем выдачи в денежном выражении по результатам прошлого месяца составил 274,9 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства Frank RG.

По предварительной оценке, выдачи кредитов наличными в январе упали на 10,3% месяц к месяцу, до 380 млрд рублей, автокредитов — на 14,9% до 132,3 млрд рублей.

«Январь традиционно является месяцем с наиболее низким уровнем выдач, что обусловлено сезонностью», — отметили аналитики.

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