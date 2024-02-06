Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Выдачи ипотеки в России за январь рухнули почти на 66%

Frank RG: объемы выдачи ипотеки в январе сократились на 65,5%

close
100%
Александр Кряжев/РИА Новости

В январе банки выдали россиянам на 65,5% меньше ипотечных кредитов, чем в декабре. Объем выдачи в денежном выражении по результатам прошлого месяца составил 274,9 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства Frank RG.

По предварительной оценке, выдачи кредитов наличными в январе упали на 10,3% месяц к месяцу, до 380 млрд рублей, автокредитов — на 14,9% до 132,3 млрд рублей.

«Январь традиционно является месяцем с наиболее низким уровнем выдач, что обусловлено сезонностью», — отметили аналитики.

Ранее россиянам рассказали, как решить проблему со множеством кредитов. Один из способов — обратиться за рефинансированием.

До этого стало известно, что в России выросла доля досрочных погашений потребкредитов. По итогам 2023 года показатель составил 21% против 18% годом ранее.

Ранее российским заемщикам дали пять советов на 2024 год.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами