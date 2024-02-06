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В ГД разработали проект по выплате фактической зарплаты не ниже уровня МРОТ

В Госдуме разработали проект по выплате фактической зарплаты не ниже уровня МРОТ

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Depositphotos

Глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов заявил, что в Госдуме разработали законопроект по выплате заработной платы не ниже уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом депутат написал в своем Telegram-канале.

«Разработали поправки в Трудовой кодекс, чтобы гарантировать фактическую зарплату на уровне минимального размера оплаты труда», — поделился Нилов.

Он добавил, что законопроект был направлен на рассмотрение в кабмин. После пакет документов будет внесен на рассмотрение в Госдуму.

До этого член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб говорила, что с 1 февраля 2024 пособия и выплаты в России проиндексируют на реальное значение инфляции, поэтому фактические суммы будут ниже запланированных.

Бессараб добавила, что в этом году практически в полтора раза было увеличено пособие по временной нетрудоспособности и родам.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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