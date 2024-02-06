В РФ работают над большим количеством дронов, в том числе для спецзадач

Заместитель гендиректора концерна «Алмаз-Антей» Дмитрий Савицкий рассказал, что координационный центр по беспилотным системам концерна проработал множество вариантов беспилотников, в том числе для специальных задач. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в результате работы были отобраны наиболее жизнеспособные проекты. Одним из главных критериев было наличие в устройствах отечественной элементной базы.

«Было рассмотрено большое количество вариантов беспилотных летательных аппаратов для применения в разных целях, в том числе и для специальных задач, и для задач, связанных с исполнением федерального проекта БАС (беспилотные авиационные системы. — «Газета.Ru»)», — пояснил Савицкий.

Он добавил, что испытание беспилотников сегодня продолжается на полигонах в самых разных условиях.

До этого Савицкий говорил, что над Россией расширяется радиолокационное поле для контроля за беспилотниками на низких высотах, в том числе на опасных направлениях.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.