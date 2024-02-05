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«Уфаоргсинтез» запустил производство бензина с новым высокооктановым компонентом

Новый бензин «Башнефти» улучшит характеристики топлива

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Нефтехимический завод «Уфаоргсинтез» (входит в нефтеперерабатывающий и нефтегазохимический комплекс «Башнефти») начал выпуск высокооктанового компонента для автомобильных бензинов, сообщает пресс-служба «Роснефти».

По заявлениям компании, новый бензин улучшает характеристики топлива. Также в «Башнефти» сообщили, что экономический эффект от новой разработки за 4 квартал 2023 года превысил 200 млн рублей.

Основой нового компонента является изопропилбензол (ИПБ), не имеющий аналогов в России по степени чистоты (не менее 99,9%). Также новый компонент повышает октановое число автомобильных бензинов.

Новый продукт «Уфаоргсинтеза» прошел все необходимые проверки, а также экспертизу технических условий в республиканском Центре стандартизации, метрологии и испытаний им. А.М. Муратшина.

Ранее археологи «Роснефти» обнаружили 16 новых памятников культуры.

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