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Финансист объяснил ослабление курса рубля в понедельник

Финансист Бабин назвал два фактора ослабления курса рубля 5 февраля

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Игорь Руссак/РИА Новости

Первый фактор ослабления курса рубля в понедельник на торгах Мосбиржи — дисбаланс между спросом на иностранную валюту и ее предложением. Дополнительным негативом для рубля могла выступить информация о заключении сделки по продаже бизнеса «Яндекс» за 475 млрд рублей. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Он пояснил, что дисбаланс с валютой обусловлен тем, что доллары и евро поступают в страну в недостаточном количестве из-за санкционного и геополитического давления, оно оказывает влияние на объем экспортной выручки.

«В то же время импорт остается на относительно высоком уровне, а возросшие бюджетные расходы не позволяют сохранять курс рубля на текущих значениях или выше без слишком быстрого расходования Фонда национального благосостояния. Влияние сделки по «Яндексу» на российский валютный рынок будет растянуто во времени, в том числе благодаря принятым ранее властями мерам по сглаживанию эффекта от подобных сделок для курса рубля», — отметил Бабин.

Курс рубля после негативного начала торгов быстро восстановился, но перед открытием основной сессии перешел к быстрому ослаблению. Доллар впервые с середины января достигал 91,5 рублей, евро установил трехнедельный максимум немного выше 99 рублей, юань — около 12,67 рублей. Вскоре рубль отыграл существенную часть сегодняшних потерь, пытаясь переломить нисходящую тенденцию.

Ранее «Газета.Ru» назвала предел падения курса российской валюты.

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